قطع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر مساء الغد

(أ.ش.أ)

وافق محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، اليوم الأربعاء، على قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة نصر، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء غد الخميس، حتى الساعة الخامسة مساء بعد غد الجمعة، وذلك لقيام جهاز التعمير والإسكان بالقاهرة الكبرى بتعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجري تقاطع طريق النصر.

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان، أن المناطق التي سيقطع عنها المياه هي: “الأمن الوطني، وجامعة الأزهر، والمدن الجامعية بنين وبنات، وامتداد رمسيس 1 و2 و3، ووزارة المالية، وتعاونيات الجبل الأخضر، ومعسكرات الأمن المركزي، وأحمد شوقي، وشريف السباعي، وضباط الصف، ونادي الشرطةن وفندق الماسة، وأرض المعارض، واستاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات، والحي السادس التابع لحي غرب مدينة نصر، ومستشفى حميات العباسية”، كما ستضعف المياه بالحي السابع ومدينة التوفيق.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وأصدر المحافظ تعليماته لشركة مياه الشرب بالقاهرة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.