استطلاع: «فيون» سيفوز برئاسة فرنسا بعد جولة إعادة مع «لوبان»

أظهر استطلاع جديد للرأي عن انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة أن فرانسوا فيون سيفوز بفارق كبير على مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية مارين لوبان في جولة إعادة محتملة في مايو أيار بنسبة 66 في المئة من الأصوات.

وبحسب رويترز أوضح استطلاع مؤسسة آلابي الذي نشرت نتائجه يوم الأربعاء أن مرشح المحافظين المؤيد للسوق الحر الذي فاز بترشيح حزب الجمهوريين يوم الأحد الماضي يظل في المركز الأول بين العديد ممن أعلنوا ترشحهم أو يحتمل ترشحهم للانتخابات ومنهم لوبان والرئيس الحالي المنتمي للاشتراكيين فرانسوا أولوند.

ومن المتوقع أن يتقدم فيون ولوبان المناهضة للهجرة وللاتحاد الأوروبي إلى جولة إعادة في السابع من مايو بعد الجولة الأولى في أبريل.

وذكر الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت في 28 و29 سبتمبر، وشمل عينة مؤلفة من 941 شخصا أن فيون سيحصل في جولة الإعادة على نسبة 66 في المئة من الأصوات على الأرجح مقابل 34 في المئة لليمينية لوبان.

وأشار الاستطلاع إلى أن المصرفي السابق ووزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون الذي أعلن ترشحه كمستقل سيحصل على المركز الثالث.