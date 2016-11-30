بالفيديو..«القرموطي» يظهر بـ «كارو» علي الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه “مانشيت القرموطي” ، المذاع على فضائية “العاصمة 2″، بعربة “كارو” وحمار، في محاكاه لقرار المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة ، بحظر سير عربات “الكارو” في شوارع القاهرة، في إطار مشروع «عاصمة بلا كارو».

وقال “القرموطي” ، إن هذا القرار سبق وصدر 5 مرات، علي مدي 40 سنة، ولكن لم يطبق، مطالبا بوضع آلية لإيجاد البديل لأصحاب “الكارو” .

وأضاف:” قررت أجيب عربية كارو للإستوديو عشان المحافظ يشوف شكلها، اللي يمكن ما شافهاش من سنين ، وعشان يمنع سيرها”.

وجلس “القرموطي”، مع سائق “الكارو”، الذي أعرب عن استعداده للتنازل عن عربيته مقابل أن توفر الحكومة له “ترويسكل أو أى شئ بديل للعمل عليها، حتى لو بقرض يتم سداده على فترات.

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