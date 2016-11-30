أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس التونسى يلقى خطابا أمام البرلمان الأوروبى ببروكسيل غدا

Google+ Print
الرئيس التونسى يلقى خطابا أمام البرلمان الأوروبى ببروكسيل غدا الرئيس التونسى يلقى خطابا أمام البرلمان الأوروبى ببروكسيل غدا

>أ ش أ

توجه الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يلتقى خلالها مع مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبى ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى وفيديريكا موجيرينى الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى. 

وقالت الرئاسة التونسية، فى بيان اليوم، أن الرئيس السبسى سيلقى خطابا أمام أعضاء البرلمان الأوروبى غدا الخميس قبل أن يختتم زيارته إلى بروكسل بلقاء ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد مارى. 

وأضافت الرئاسة التونسية فى بيانها أن السبسى سيتلقى خلال زيارته، أيضا، مع كبار المسؤولين الأوروبيين للتباحث حول مزيد دفع العلاقات الثنائية بين تونس ودول الاتحاد الاوروبى ومتابعة نتائج المؤتمر الدولى للاستثمار تونس2020.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365