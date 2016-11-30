الرئيس التونسى يلقى خطابا أمام البرلمان الأوروبى ببروكسيل غدا

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توجه الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يلتقى خلالها مع مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبى ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى وفيديريكا موجيرينى الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى.

وقالت الرئاسة التونسية، فى بيان اليوم، أن الرئيس السبسى سيلقى خطابا أمام أعضاء البرلمان الأوروبى غدا الخميس قبل أن يختتم زيارته إلى بروكسل بلقاء ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد مارى.

وأضافت الرئاسة التونسية فى بيانها أن السبسى سيتلقى خلال زيارته، أيضا، مع كبار المسؤولين الأوروبيين للتباحث حول مزيد دفع العلاقات الثنائية بين تونس ودول الاتحاد الاوروبى ومتابعة نتائج المؤتمر الدولى للاستثمار تونس2020.