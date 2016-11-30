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أبو الغيط يشيد بحكمة السلطان قابوس والسياسة العمانية ومنطلقاتها

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أبو الغيط يشيد بحكمة السلطان قابوس والسياسة العمانية ومنطلقاتها أبو الغيط يشيد بحكمة السلطان قابوس والسياسة العمانية ومنطلقاتها

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان، وذلك خلال زيارة رسمية لأبو الغيط للسلطنة.

 

وصرح وزير مفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط وبن علوى أجريا جلسة مشاورات مطولة تناولت مجمل الأوضاع العربية الراهنة، وبخاصة الأزمة اليمنية.

 

وأكد المتحدث الرسمى، فى بيان له مساء اليوم، أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للسياسة العمانية ومنطلقاتها، مضيفاً أن استحكام الأزمات العربية فى أكثر من بلد يستدعى الاستماع إلى كل الآراء والانفتاح على مختلف الرؤى، مشيداً فى هذا الخصوص بحكمة السلطان قابوس وبالتجربة الواسعة التى يتمتع بها.

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مصر 365