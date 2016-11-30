أمين معمل هتك عرض تلميذة بالقليوبية للنيابة: "أخويا عمل معايا كده وأنا صغير"

القليوبية – محمد قاسم

أدلى المتهم باقتحام غرفة بائعة فاكهة ببنها وهتك عرض طفلتها التى لم يتعد عمرها 7 سنوات بالقوة باعترافات مثيرة فى تحقيقات النيابة العامة، التى أجراها مصطفى يوسف وكيل نيابة قسم أول بنها برئاسة المستشار إيهاب شكرى رئيس النيابة .

وقال المتهم ويدعى "أحمد ع أ" – أمين معمل بمدرسة- فى التحقيقات "أيوة أنا شوفتها وهى داخلة لبيتها ومشيت وراها ودخلت عليها، وقولت لها أقلعى هدومك واعتديت عليها بالقوة."

وفجر المتهم مفاجأة مثيرة باعترافه فى التحقيقات عن سبب قيامه بهتك عرض الطفلة قائلا "أخويا عمل معايا كده وأنا صغير وهتك عرضى، وأصابنى بعقدة نفسية وحاولت قبل ذلك هتك عرض تلميذة بالمدرسة إلا أننى لم أتمكن من ذلك، وضبطنى زملائى قبل أن أتحرش بها فى حمام المدرسة وكانت تلميذة بالصف الخامس الإبتدائى".

وكان اللواء مجدى عبد الغفار مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء مجدى راشد مامور قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من "شيماء ع ع" بائعه فاكهة أنها أثناء تواجدها خارج المنزل ابلغتها نجلتها "عزة م ن " 7 سنوات تلميذه بالصف الأول الابتدائى بإحدى مدارس بنها أنه حال عودتها من المدرسة ولدى دخولها المنزل فوجئت بشخص مجهول يدخل خلفها، وقام بالتحرش بها والتعدى عليها جنسيا، وفر هاربا وتم تحويل الطفله لمستشفى بنها العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها ورد التقرير الطبى يفيد بوجود اثار تعدى على غشاء البكاره وأوصى بعرضها على الطب الشرعى.

وكشفت تحريات المقدم أحمد كمال رئيس مباحث القسم بإشراف اللواء دكتور اشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، أن المتهم يدعى " احمد ع ا " امين معمل بمدرسة ببنها ومقيم فى نفس منطقة المجنى عليها، ويعانى من اضطرابا نفسيا ويتردد على العيادات النفسيه للعلاج، وأنه سبق قيامه بارتكاب وقائع تحرش بأماكن التجمعات، وكذا صدور قرار من محافظ القليوبية بوقف المتهم عن العمل برقم 1084 لسنة 2016 لمدة ستة أشهر ونقله إلى الإدارة التعليمية بمدينة الخصوص نظراً لثبوت واقعة تحرش جنسى بإحدى الطالبات بالصف الخامس "لم تقم المجنى عليها بالإبلاغ عن الواقعة".

عقب تقنين بالإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الجريمة، وأنه تتبع الطفلة عقب خروجها من المدرسة وتوجه خلفها، وحال دخولها المنزل دلف خلفها وتحرش بها جنسياً وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، أمرمصطفى يوسف وكيل نيابة قسم أول بنها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة هتك العرض بالقوة برئاسة المستشار إيهاب شكرى وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.