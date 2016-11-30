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اليونان: العثور على 70 لاجئًا سوريا في إحدى الغابات المليئة بالثلوج

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اليونان: العثور على 70 لاجئًا سوريا في إحدى الغابات المليئة بالثلوج اليونان: العثور على 70 لاجئًا سوريا في إحدى الغابات المليئة بالثلوج

لاجئون -أرشيفية

عثرت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، على ما يقرب من 70 مهاجرًا سوريًا بينهم أطفال، في غابة مليئة بالثلوج في مدينة سالونيك شمالي البلاد.

ونقلت “إيه بي سي” الأمريكية عن عدد من اللاجئين قولهم للشرطة اليونانية إنهم عبروا نهر “إيفروس” الفاصل بين تركيا واليونان بواسطة قوارب، قبل أن تنقلهم شاحنة إلى الغابة القريبة من مدينة “سالونيك”.

وشهدت المناطق اليونانية المحاذية للحدود مع تركيا ارتفاعًا في أعداد اللاجئين والمهاجرين في الأشهر القليلة الماضية، حيث تشير أرقام الشرطة اليونانية إلى إيقاف 33 مهربًا، و946 لاجئًا في المنطقة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

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