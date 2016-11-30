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ما تهملهاش كتير.. أستاذ طب أسنان يوضح المشاكل الناتجة عن التهاب اللثة

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ما تهملهاش كتير.. أستاذ طب أسنان يوضح المشاكل الناتجة عن التهاب اللثة ما تهملهاش كتير.. أستاذ طب أسنان يوضح المشاكل الناتجة عن التهاب اللثة

>كتب بيتر إبراهيم

يمضى البعض ليالى طويلة مع آلام الأسنان التى تؤثر بشكل كبير جميع أعضاء الجسم، ومن جانبه أشار الدكتور نور الدين مصطفى عضو الكونجرس العالمى لزراعة الأسنان بجامعة نيويورك، إلى أن التهاب اللثة "البلاك" هو مجموعة من الجراثيم الملتصقة على سطح الأسنان بواسطة اللعاب، ويعتبر بقايا الطعام المسبب الرئيسى لأمراض اللثة وينتج عنه تراكم البلاك وتكوين مواد مضرة باللثة فتصبح اللثة حمراء سهلة النزيف.

 

وأضاف "مصطفى" "مع استمرار الالتهاب تنحسر اللثة ويتكون ما يعرف بالجيوب بين الأسنان واللثة، حيث تمتلئ الجيوب ببقايا الطعام والجراثيم التى تبدأ فى التكاثر وتكوين المواد المدمرة للعظم المحيط للسن، ما يجعل الأسنان سهلة الحركة وقد يصل الأمر إلى سقوطها.

 

وشدد "مصطفى" على أهمية التخلص من طبقة البلاك عن طريق تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة باستخدام الفرشاة والخيط الطبى بعد كل وجبة، مشيرًا إلى أنه عند إهمال إزالة البلاك فإن هذه الطبقة يمكنها أن تتكلس وتقسو مكونة طبقة قاسية سميكة تعرف باسم "الجير" وتراكمها يؤدى إلى أمراض اللثة. 

 

ونصح "مصطفى" بضرورة زيارة طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر لتنظيف أسنانك، من بقايا الأكل والجير والاطمئنان على الأسنان.


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