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حسام حسن يطالب الجبلاية بإقامة مباراة أسوان على ملعب برج العرب

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حسام حسن يطالب الجبلاية بإقامة مباراة أسوان على ملعب برج العرب حسام حسن يطالب الجبلاية بإقامة مباراة أسوان على ملعب برج العرب

>كتب احمد وجية

أبدى حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى دهشته الشديدة من إقامة المباراة القادمة للفريق أمام أسوان على استاد حرس الحدود فى ظل عدم انشغال استاد برج العرب بأية مباريات أخرى، معرباً عن أمله في اعادة اتحاد الكرة النظر في هذا القرار.

وأعرب حسام حسن عن سعادته بالروح القتالية العالية للاعبيه فى مباراة اليوم وتصميمهم الكبير على تحقيق الفوز على فريق الداخلية ، مؤكداً أنه كان يسعى بقوة لتحقيق الفوز بمباراة اليوم حتى يقترب الفريق من المربع الذهبى.

وأشار العميد أنه حذر لاعبيه قبل المباراة كثيراً من اعتماد فريق الداخلية على الكرات الطولية استغلالاً لفارق الطول ، مشيداً فى الوقت ذاته بإصرار اللاعبين على الفوز وقتالهم حتى تحقيقه رغم الاجهاد الشديد نتيجة توالى المباريات وهو الأمر الذى يحاربه الجهاز الفنى بتكثيف جلسات التأهيل والاستشفاء.

 

 


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