الشناوى يشارك للمرة الأولى مع الأهلى بعد 144 يوما منذ عودته للجزيرة

كتب سليمان النقر

يحرس محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عرين الفريق الأحمر أمام الشرقية اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدورى العام، بسبب غياب شريف إكرامى الحارس الأساسي للإصابة.

ويشارك الشناوى مع الأهلى للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الأهلي يوم 9 يوليو الماضي، حيث مر على التعاقد معه 144 يوما، لم يحصل فيها فرصة المشاركة الأساسية حتى جاءت إصابة إكرامى لتتيح الفرصة أمامه للظهور الرسمى الأول مع الفريق الأحمر.

وتعاقد الأهلى مع محمد الشناوي قادما من بتروجت في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ 3 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات قادمة بداية من الموسم الجاري، حيث عاد الشناوى للقلعة الحمراء.