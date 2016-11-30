جيرارد بتلر ينفصل عن حبيبته... والسبب!

انفصل النجم العالمي جيرارد بتلر Gerard Butler عن حبيبته مورجان براون Morgan Brown التي ارتبط بها في مايو/أيار عام 2014.

أما سبب الانفصال فهو غريب جداً، إذ إن النجم الإسكتلندي البالغ من العمر 46 عاماً لا يستطيع مقاومة تهافت الفتيات عليه.

فالعديد من الفتيات يحاولن التقرب منه في أيّ مكان يذهب إليه، وهو يجد صعوبة بالغة في أن يقول لهم "لا" لأنه مرتبط عاطفياً ولديه حبيبة.

وبدأ الحديث عن انفصال النجم عن حبيبته في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم بعد أن التقطت له العديد من الصور وهو ينظر إلى 7 فتيات أثناء وقوفه إلى جانب صديق.

يُشار إلى أنّ علاقة جيرارد ومورجان البالغة من العمر 39 عاماً قد شهدت العديد من العقبات، إذ إنهما انفصلا بداية العام، ثم عادت المياه إلى مجاريها في شهر نيسان/أبريل.

يذكر أن جيرارد بتلر ارتبط بمورجان بعد أن انفصل عن حبيبته السابقة عارضة الأزياء الرومانية البالغة من العمر 27 عاماً مادلينا جينيا Madalina Ghenea.

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