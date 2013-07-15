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الحلقة الخامسة من "خيبر".. "الأحبار" يقررون التخلص من حبر الشام بسبب دعمه لمحمد (ص)

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الحلقة الخامسة من "خيبر".. "الأحبار" يقررون التخلص من حبر الشام بسبب دعمه لمحمد (ص) الحلقة الخامسة من "خيبر".. "الأحبار" يقررون التخلص من حبر الشام بسبب دعمه لمحمد (ص)

كتب : ربيع ممدوح منذ 22 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "خيبر" بهروب "المقداد" من سجن "حيي بن أخطب" وسعيه للانتقام منه بسبب احتجازه في السجن.

في المقابل، شهدت أحداث الحلقة حرب عنيفة بين قبيلتي "الأوس" و"الخزرج" راح ضحيتها عشرات القتلى، اجتمع بعدها كبار القبيلتين، واتفقا على حقن الدماء، لافتين إلى مصلحة اليهود من اقتتالهم الدائم.

وفي سياق آخر، اجتمع أحبار اليهود بحثا عن مصلحتهم في الاعتراف بمحمد من عدمه، وقرروا دعم قريش وقادة الأوس والخزرج ومحاربة محمد (ص)، وترتب على ذلك قرار الأحبار التخلص من حبر الشام "ابن حواش" بسبب كلامه بين الناس ودعمه للنبي محمد (ص).

ويقوم ببطولة المسلسل عدد من النجوم المصريين والسوريين والعرب، ويخرجه الأردني محمد عزيزية.

يذكر أن المسلسل تدور أحداث في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء، ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.

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