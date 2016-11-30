كيف كرّمت الدولة اللبنانية ملحم بركات بعد رحيله؟

منح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الموسيقار الراحل ملحم بركات وسام الأرز الوطني برتبة كومندور.

الوسام سوف يسلم لعائلة ملحم بركات في جناز الأربعين الذي سيقام عند العاشرة قبل ظهر الأحد المقبل في كنيسة مار بطرس وبولس في كفرشيما.

وكانت أرملة الموسيقار الراحل ملحم بركات رندة بركات وأفراد العائلة والشاعر نزار فرنسيس زاروا الرئيس ميشال عون وشكروه على مواساته لهم بغياب الموسيقار.

يشار إلى أن الموسيقار ملحم بركات كان يتمنى ويحلم بوصول العماد ميشال عون إلى كرسي رئاسة الجمهورية، ولكنه رحل قبل أن يتحقق حلمه.