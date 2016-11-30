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تأجيل حفل ميريام فارس في اللحظة الاخيرة!

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تأجيل حفل ميريام فارس في اللحظة الاخيرة! تأجيل حفل ميريام فارس في اللحظة الاخيرة!

الأربعاء 30-11-2016 19:46

تم تأجيل حفل ميريام فارس الذي كان من المفترض أن يقام بالامس في دبي إلى 6 كانون الاول\ ديسمبر المقبل في نافورة دبي مول.
وأعلن مدير عام شركة بلاتينوم ريكوردز تيمور مرمرشي أنه تم تأجيل حفل الفنانة ميريام فارس بسبب بعض المشاكل التقنية.
يشار إلى أن ميريام ستحيي ليلة رأس السنة2016 \ 2017 في الـ Festival Arena في الفيستيفال سيتي في دبي.
من ناحية أخرى أحيت ميريام حفلاً في المغرب لصالح إحدى شركات الخطوط الجوية القطرية بالدار البيضاء في المغرب.
يشار إلى أن آخر أعمال ميريام كانت كليب "غرورك" الذي حمل توقيع المخرج شريف ترحيني

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سيدتي

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