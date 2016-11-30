نوال الزغبي: أرفض مهاجمة إليسا وأحب هيفاء وهبي وأرفض الاعتذار من الشاب خالد

استضاف الإعلامي وسام بريدي الفنانة نوال الزغبي في برنامجه "إنت أونلاين"، في حلقة بدأت بطلبه منها تهدئة الفانزات، فقالت: "اتركوه نحنا عنا ثقة بحالنا ما حدا بيهزنا".

نوال أشارت إلى أنها مسالمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن لا تحبّهم لا يعنون لها، ولذلك هي لا تتواصل معهم.

عن صفاتها وأبرزها "الأكثر اناقة" بين الفنانات، أكدت أنها صرفت أكثر من ثروتها على ملابسها، وأنها تحتفظ بملابسها من العام 1994. وأضافت "هذه الناحية تولد مع الإنسان، وأنا مثل أمي"، كما أكدت أنها مستمرّة في مشروع تصميم الأزياء الذي سوف تتشارك فيه مع ابنتها تيا، فيما نفت وجود مشكلة بينها وبين إيلي صعب، مشيرة إلى أن أجمل ملابسها كانت من توقيعه، ولكن عندما وجدت أنه لم يعد يقدّم لها الجديد، توجّهت إلى المصمّم العالمي زهير مراد.

وعن قبولها بلقب "ملكة البالونات" واعتراضها على لقب نانسي "ملكة البطيخ"، أشارت إلى أنها لم تعترض، ولو لم ينجح كليب نانسي لما كان تمّ تداوله إعلامياً، في وقت أكّدت أنه أضاف إلى رصيدها.

نوال قالت إنها متصالحة دائماً مع نفسها، معتبرة أن الفنان ليس حجراً، بل يتعرّض للمشاكل والمرض، مشيرة إلى أنها جُرحت كثيراً، بالرغم من أنها إنسانة مؤمنة ولا شيء يهزّها.

نوال اختارت تغيير قلبها، إذا عاد بها الزمان إلى الوراء، وأوضحت: "قلبي طيب ويثق بأشخاص لا يستحقون"، وأضافت "مشكلتي مش عم بتعلّم".

نوال أشارت إلى أن علاقتها بـ "تويتر" هي الأقوى، لأنها يمكنها من التواصل مع الناس مباشرة. وعن "سناب شات"، قالت إنه مهضوم وعفويّ ويظهر الوجه الآخر للفنان، مشيرة إلى أنه كان ممنوعاً على الفنان أن يكون على عفويته قبله.

عن موقفها من التعنيف الزوجي، حين قالت إنها إذا تعرّضت للتعنيف ترحل من دون التصريح في الإعلام، قالت" إذا تعرضت للتعنيف بشكل متواصل من زوجي، وبقيت في بيتي، ونقلت للناس ما يحصل معي، فهذه لا تعدّ توعية. التوعية تكون بمغادرة البيت منذ اليوم الأول. كفنانة، لا يمكنني أن أقول "أكلت كفّ من زوجي"، وأرى في ذلك خدشاً لأنوثتي وكرامتي ويجرحني".

نوال قالت إنها تقول كفى عند الخيانة والعنف والكذب، وبالدرجة الأولى العنف لأنه لا يمكن تحمّله، بينما يمكن "تحمّل كذبة".

نوال أكدت أنها تتابع 70 فناناً، وهم كذلك. وعن سبب عدم متابعتها لإليسا قالت" هي عفوية ومهضومة، وأحبها كثيراً، وهلق بعملها "follow""، كما نفت أن تكون إليسا قد قامت بمتابعتها على "تويتر" بعد حلقتها مع وسام.

وعن سبب تهديدها "الفانز" إذا هاجموا اليسا على خلفية المقارنة بأغنية "أغلى الحبايب"، قالت" الموضوع لم يكن كذلك. "الفانز" اشتبكوا، ومسرح الجريمة كان عندي على "تويتر"، فطلبت منهم التوقف عن كتابة أيّ شيء عاطل أو جيّد في حق اليسا".

وعن إمكانية اجتماعها مع وائل جسار في دويتو غنائي، قالت "لمَ لا. في حال وجدت فكرة مناسبة. أنا أحب صوت وائل كثيراً". وأضافت "أريد دويتو ينافس "مين حبيبي أنا" الذي لا يزال يحتلّ المراتب الأولى".

عن التغريدة التي وجهتها إلى هيفاء وهبي بعد حادثة باريس، قالت" أحب هيفاء كثيراً، والأوقات الصعبة تجمعنا. عندما تعرضت لحادث اطمأنت عليّ وأرسلت لي الورد، وأقلّ ما يمكنني أن أتمنى لها السلامة عندما تعرضت للحادث. أنا لا أتمنى لها سوى الخير".

وأكدت نوال أن شيرين عبد الوهاب هي صديقتها الحقيقة في الوسط الفني. وعمّا قالته شيرين من أنها وعدتها أن تكون بديلتها في "ذا فويس كيدز"، ردّت" هذا الكلام يعكس عفويتها وهضامتها، ولكنني لا أرى على كرسي "ذا فويس كيدز" أحداً غيرها". ثم تحدّثت عن رفضها اعتزال شيرين كما سائر الناس.

نوال أكدت أنها تلجأ إلى "البلوك" كثيراً، ولكنها أخذت قراراً بألا تفعل ذلك بعد اليوم "خليهن يفوتوا وينقهروا" على رأي أحلام. وعن تغريدة تحدثت عن كرهها للرجال، قالت "أنا لا أكره الرجال، ولكن البعض يفسّر الكلام على طريقته. الرجل هو الكتف الذي تسند عليه رأسها. وانا أنتقد "أشباه الرجال"، وهناك فرق بين الذكر وبين الرجل".

نوال وصفت نفسها بـ "المهضومة" على "انستقرام"، وتابعت" يسمونني كائناً منزلياً".

وعن كلبتها "السلطانة كيكي" التي لديها 10 آلاف متابع، قالت "أحب الحيوانات، وخاصة الكلاب، وأقتني أربعة منها. كيكي فاشينسيتا، ولديها ملابس كثيرة، وأحيكها لها بنفسي".

عن سبب غياب توأميها عن مواقع التواصل الاجتماعي، قالت " هما يرفضان الظهور، وتيا على عكسهما تماماً. التوأمان سيبلغان الـ 15 قريباً، وهما يتمنّيان اعتزالي بسبب شعورهما بالغيرة، لأنهما يريداني لهما وحدهما ويصفاني بالفاشلة. أنا عجزت عن تغييرهما لأنني ربّيتهما بمفردي. أنا شخص أساسيّ في حياتهما من كلّ النواحي، وأعتقد انهما سيتغيّران عندما يكبران".

وعن تيا، قالت "هي تنبش خزائني وترتدي ملابسي حتى القديمة وتحمل حقائبي. تيا صديقتي وأفكارنا متشابهة وترفض اعتزالي تماماً".

نوال أكدت أنها لا يمكن أن تغيّر ديانتها، ولكنها تنصح بالزواج المختلط.

نوال شبّهت "فيسبوك" بالرجل الكلاسيكي الذي يرتدي "بابيون".

وقالت نوال إنها ترفض التمثيل لأنها لا تجيده، مثنية على أداء شيرين عبد الوهاب وهيفاء وهبي، مشيرة إلى أنها لم تتابع رامي عياش في مسلسله، وأضافت "التمثيل يتطلب التزاماً وصبراً لا أملكهما".

نوال قالت "الحمد لله لم أزر طبيباً نفسياً، لأنني لا أشعر بأنني في حاجة إليه. وربما أكون كذلك، ولكنني لا أعرف".

وفي فقرة " ask nawal"، قالت إن من يسألها ولا يحبّها يحتاج إلى طبيب نفسي، وهو في الحقيقة يحبها في لاوعيه.

عن سرّ شبابها الدائم، قالت " أنا طفلة في داخلي. لا أكبر. أحب اللعب والضحك ولا أحب الزعل. أحب كل الناس، وأحبهم قريبين مني. روح الشباب في داخلي ولا يمكن أن أستغني عنها".

عن مشكلتها مع الفنانة أصالة، أوضحت" كان هناك خلاف منذ أيام المريول وانتهى منذ زمن بعيد. وعندما ظهرت معها في برنامج صولا، قالت إنها هي من تحرّش بي واستفزّتني، حينها كنت صغيرة وكنت أُستفزّ".

نوال أكدت أنها لا يمكن أن تنام إلا إذا شعرت بالتعب، مشيرة إلى أن هناك قناة معينة تساعدها على النوم"، واختارت "لوس أنجلوس" بلد حياة إذا قررت ترك لبنان. وهي ترفض كتابة سيرتها الذاتية لأنها تعتبر أن حياتها ملك عائلتها فقط. نوال أكدت أنها تعاني فوبيا الظلام، وأشارت إلى أنها تفكّر بتجديد إحدى أغنيات وردة الجزائرية.

نوال رفضت إرسال تغريدة اعتذار إلى الشاب خالد، لأنها قالت عنه إنه فنان غير عالمي. وقالت "العالمية تعني أن يحضره الصينيون إذا أقام حفلاً في الصين". وتابعت "هو فنان كبير، وأنا أموت بصوته وبحّته وإحساسه وأعماله، وهو فنان منتشر ومحبوب"، كما قالت إنها يمكن أن ترسم قلباً أحمر في تغريدة لريكي مارتن، وتقوم بـ "follow" و"ريتويت" لوائل كفوري، لأنه بارع في كتابة الشعر.

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