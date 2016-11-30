مفيد فوزى يضع قواعد «عشق الحياة» مع «نظرة» غدًا

يحاور الإعلامي حمدى رزق، الإعلامى والمحاور الكبير مفيد فوزى، و روشةه خاصة جدًا عن قواعد عشق الحياة الأربعون، فى حلقة خاصة من برنامج ” نظرة ” على شاشة صدى البلد، ويعرض كيف نهزم الاكتئاب ونقهر الحزن ونكسر طوق النار؟، وكيف نخاصم الحاضر ونحن الى الماضى ونستولوجيا الزمن الجميل ؟، وكيف نستخرج من المحنة بذرة امل ولمحة سعادة ونسمة هواء ترد الروح؟.

ويجاوب أيضًا الإعلامى مفيد فوزى على تساؤلات عدة مثل، لماذا توحش حزب أعداء النجاح ؟، ولماذا تسود الروح الانهزامية ؟، ولماذا يخبو الأمل فى العيون ؟، ولماذا نحن شعب من الشكائين البكائين ؟، ولماذا دوما دمعتنا قريبة وضحكتنا دامعة ؟، فيما يجيب على الهواء مباشرة على أوجاع وشكاوى المصريين، يذاع البرنامج، غدًا الخميس، فى تمامالثامنة مساءً.