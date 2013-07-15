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الحلقة السادسة من "مزاج الخير": عودة "فريدة" ابنة "العمروتي" من الخارج

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الحلقة السادسة من "مزاج الخير": عودة "فريدة" ابنة "العمروتي" من الخارج الحلقة السادسة من "مزاج الخير": عودة "فريدة" ابنة "العمروتي" من الخارج

كتب : أروا الشوربجي منذ 17 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "مزاج الخير"، عودة "فريدة" التي تجسد دورها المغنية "مي سليم"، وهي ابنة "العمروتي" الذي يلعب دوره الفنان حسين الإمام، بعد أن انتهت دراستها بالخارج.

ذهب الضابط "آسر" الذي يلعب دوره الفنان "محمود البزاوي" إلى إحدى الصيدليات، بعد أن أبلغت صاحبتها "الدكتورة ليلى" والتي تجسد دورها المذيعة "إنجي علي"، أنه تم الهجوم على الصيدلية من ثلاثة شباب بعد رفضها لإعطائهم أحد الأدوية المخدرة.

وأبلغ أحد رجال "نوح" زوجة براء "مطرة" التي تلعب دورها الفنانة "عبير صبري"، أن "نوح" و"براء" وافقوا على مصالحة بينهم وبين "خميس أفندينا".

يذكر أن مسلسل "مزاج الخير" تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، درة، علا غانم، حسن حسني، سميحة أيوب، محمود الجندي، وحسين الإمام، محمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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