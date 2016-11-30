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الرئيس السيسي يشارك في فعاليات العيد القومي للإمارات غدا

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الرئيس السيسي يشارك في فعاليات العيد القومي للإمارات غدا الرئيس السيسي يشارك في فعاليات العيد القومي للإمارات غدا

الرئيس عبد الفتاح السيسى

يبدأ الرئيس عبد الفتاح غداً الخميس الموافق الأول من ديسمبر 2016 زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمتد لمدة يومين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة السيد الرئيس إلى دولة الامارات العربية المتحدة تأتى في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، فضلاً عن مشاركة السيد الرئيس في فعاليات العيد القومي لدولة الامارات العربية المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات السيد الرئيس مع قادة دولة الامارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة

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