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مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الشرقية بالدوري

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مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الشرقية بالدوري مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الشرقية بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الشرقية، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلى، فى حراسة المرمى، محمد الشناوي.

الدفاع: يتكون من علي معلول، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد فتحي، حسام عاشور، عبد الله السعيد.

الهجوم: وليد سليمان، مروان محسن، ميدو جابر.

وعلى مقاعد البدلاء: “حسين السيد، مؤمن زكريا، عماد متعب، أحمد عادل عبد المنعم، محمد نجيب، جونيور أجاي، كريم نيدفيد”.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على الشرقية  ليعزز تصدره لترتيب فرق الدوري الممتاز، بعد تعثر منافسه المقاصة بتعادله أمام الاتحاد السكندري.

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