«المصري» يفوز على الداخلية بأربعة أهداف في الدوري

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الداخلية برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 12 من منافسات الدوري الممتاز.

تقدم أحمد شكري بالهدف الأول للمصري في الدقيقة 20، قبل أن يعادل الداخيلة النتيجة عند الدقيقة 33 بعدما أحرز محمد عادل جمعة لاعب المصري هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه، ثم تقدم أحمد كابوريا بالهدف الثاني للمصري في الوقت البديل لشوط المباراة الأول.

ونجح الداخلية في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 54 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء نفذها إسلام عبد النعيم، وسجل أحمد شرويدة الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 73، قبل أن يعاود أحمد كابوريا زيارة الشباك مجدداً موقعاً على الهدف الرابع للمصري في الوقت بدل الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة 22 محتلاً الترتيب الخامس في جدول الدوري، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 9 في المركز الرابع عشر.