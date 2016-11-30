محمد بن راشد: شهداء الإمارات جمعوا اليوم الحكام والشعب على كلمة واحدة

كتب هيثم سلامة

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، إن شهداء الأمارات جمعوا الشعب على كلمة واحدة اليوم فى يوم الشهيد، مؤكدًا أنهم يمثلون الذاكرة الوطنية والتاريخية.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التغريدات المصغرة "تويتر": " شهداء الإمارات جمعوا اليوم حكام الإمارات، وشعب الإمارات، وشباب الامارات، على كلمة واحدة .. ودعاء واحد .. وقلب واحد .. طبتم أحياء وطبتم شهداء".

وأضاف قائلاً: "شهداؤنا هم ذكرانا الوطنية وذاكرتنا التاريخية.. وتذكير لنا بعظمة الإنسان عندما يقدم روحه رخيصة فداء لوطنه .. وتلبية لواجبه .. وحبًا فى أرضه".