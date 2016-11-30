إعادة انتخاب بيلوسي زعيمة للديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي

أعيد انتخاب النائبة نانسي بيلوسي زعيمة للديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء رغم تحد من عضو بالكونجرس قال إن الحزب بحاجة لقيادة جديدة بعد الأداء المخيب للآمال في وقت سابق هذا الشهر.

وبحسب رويترز قال مساعدون إن بيلوسي (76 عاما)- وهي نائبة من كاليفورنيا وعضو بالكونجرس لثلاثين عاما بينهم 14 خلف دفة قيادة الحزب في المجلس – هزمت تيم ريان (43 عاما) وهو نائب من منطقة يانجستاون في شمال شرق أوهايو بواقع 134 صوتا مقابل 63 صوتا.

وانتخب الأمريكيون الجمهوري دونالد ترامب لرئاسة البلاد بينما احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الثامن من نوفمبر.