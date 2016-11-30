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"أمراض خطيرة" تصيب "أسماك البلطي" في "مصر" وأطباء "يحذرون" من هذه الأمراض ...

  • مصر
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كشف بعض الأطباء المتخصصين بقسم أمراض ورعاية الأسماك بجامعة القاهرة عن تعرض أسماك البلطي في أنحاء جمهورية العربية لثلاثة أمراض خطيرة تحدث وفيات عالية جداً بها، وهذه الأمراض تنتشر بسرعة كبيرة جداً بين جميع المزارع في مصر .

وهذه الأمراض الثلاثة هي "مرض بكتيري يسمى streptococcus ، وهو السبب الرئيسى فى الوفيات فى مزارعنا السمكية الأن ، والثاني مرض فيروسى يصيب زريعة البلطى فى المفرخات Viral encephalitis of tilapia larvae يصيب زريعة اسماك البلطي محدثآ وفيات بمعدلات عالية جداً والثالث هو مرض فيروسي تم اكتشافه حديثاً حديثاً يسبب وفيات فى أسماك البلطي" .

 وكشف الدكتور محمد عبد العزيز المتخصص بقسم أمراض ورعاية الأسماك بجامعة القاهرة عن الأعراض التي تصيب أسماك البلكطي نتيجة هذه الأمراض وتتسبب في وفيات عالية وهذ الأعراض منها أعراض خارجية وهي "أنزفة وقرح حمراء فى الثلث الاخير من جسم السمكة، إصابة عين ألاسماك، وأعراض عصبية وتغير في حركة الاسماك المصابة، خراريج كبيرة وتأكل الجلد من على جسم السمكة، أما الأعراض الداخلية فهي “توقف الأسماك المصابة عن الأكل، اعراض التسمم الدموي، كبر حجم المرارة" .

 

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رئيس قسم الأخبار

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