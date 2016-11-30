كلمة المغفور له خميس المزينة ليوم الشهيد

سجل المغفور له الفريق خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي كلمة ليوم الشهيد قبل يومين من وفاته رحمه الله.

وقال المزينة إن يوم 30 من نوفمبر من كل عام سيبقى يوما خالدا في ذكرى دولة الإمارات العربية المتحدة لمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية واحقاقاً للحق، وسيبقون في ذاكرة الأبناء وعلامة بارزة من علامات دولتنا الحبيبة التي تأسست على أساس راسخ من الوحدة والقوة والتلاحم والتكاتف.

وأضاف: يعكس يوم الشهيد تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الابرار كي يكون يوما للمجد والوفاء والانتماء للأرض والقيادة ، وأصبح هذا اليوم محطة وطنية بامتياز يجسد تطلعاتنا نحو مستقبل آمن وواعد خلف قيادتنا الحكيمة والرشيدة..رحم الله شهداءنا الأبرار وحفظ الله الإمارات من كل مكروه.