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وفاة طفل سقط من الطابق الرابع في الشارقة

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وفاة طفل سقط من الطابق الرابع في الشارقة وفاة طفل سقط من الطابق الرابع في الشارقة

لقي طفل  يبلغ  من العمر عامين ونصف العام حتفه بعد سقوطه من شقة ذويه في الطابق الرابع  ببناية تقع في منطقة  القاسمية بالشارقة.

وسقط الطفل (اريتري  الجنسية) من شرفة النافذة حيث  اكتشفت الام عدم وجود  ابنها في  الغرفة والنافذة مفتوحة  ونظرت في الأسفل ووجدت  الطفل  بلا حراك ، وتم ابلاغ دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف التي توجهت إلى مكان الحادث حيث أعلن وفاة الطفل في موقع الحادث.

وانتقل فريق من رجال التحقيق الجنائي والتحريات والمباحث الجنائية لمعاينة الشقة السكنية التي سقط منها  الطفل  للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.

يذكر ان القيادة العامة لشرطة الشارقة اطلقت حملة توعية حول ظاهرة سقوط الاطفال من الأماكن العليا تحت شعار (حياتهم مسؤوليتكم.. وتوعيتكم مسؤوليتنا) هدفها توعية أفراد الجمهور مستهدفة بشكل اساسي أولياء الامور من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية المتبعة داخل المنازل حيث أظهرت  الأرقام الصادرة عن القيادة العامة لشرطة الشارقة،  عن تسجيل  عدد من حالات السقوط .

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة  أولياء الأمور وملاك العقارات بالأخذ بعين الاعتبار الدور الوقائي المفروض عليهم حتى لا تتزايد أعداد الأطفال الذين يسقطون ضحية لمثل هذه الحوادث المأساوية.

 

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