"هذا الفخر" .. أبناء سائرون على خطى الآباء الشهداء

شارك طلبة مدرسة الفرقان للتعليم الأساسي في الاحتفال بيوم الشهيد من خلال فيديو ضم أغنيات حماسية، ومقابلات ملؤها الفخر والاعتزاز مع ذوي الشهداء، حيث عبر كل منهم عن اعتزازه وفخره بالشهيد، وتضحياته التي بذلها فداء للوطن.

العمل الذي يحمل عنوان "هذا الفخر" مهدى من مدرسة الفرقان للتعليم الأساسي ح1 بنين، بمناسبة يوم الشهيد اليوم الذي يحمل في طياته ذكرى شجاعة أبناء الإمارات.

ويضم العمل مقابلات مع أبناء وبنات الشهداء وآباء وأمهات كان الفخر العامل المشترك بينهم والرغبة في الدفاع عن الوطن وقيادته المطلب الأول، وتجسد التلاحم بين القيادة والشعب من خلال الكلمات العفوية التي عبروا من خلالها عن حرصهم ورغبتهم الذود عن ترابه وامنه وحدوده.