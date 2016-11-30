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بالصور.. قيادات إسنا تشهد تشغيل 10 أجهزة غسيل كلوى

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بالصور.. قيادات إسنا تشهد تشغيل 10 أجهزة غسيل كلوى بالصور.. قيادات إسنا تشهد تشغيل 10 أجهزة غسيل كلوى

>الأقصر – أحمد مرعى

بدأت وحدة الغسيل الكلوى بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال تشغيل 10 أجهزة غسيل كلوى تبرعت بها المؤسسة المصرية للزكاة عبر عضو مجلس النواب بإسنا العمدة فيصل راجح، الذى ساهم فى توصيلها وتشغيلها بالوحدة لخدمة أبناء المحافظة.

 

حضر فعاليات تشغيل الـ10 أجهزة الجديدة الخاصة بالغسيل الكلوى لأبناء محافظة الاقصر، كل من محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، والعمدة فيصل راجح عضو مجلس الشعب بإسنا، والدكتور رأفت البدرى مدير عام الإدارة الصحية، والدكتور جلال التهامى مدير مستشفى إسنا لمتابعة عمل الأجهزة بصورة طبيعية.

 

وكان قد وصل إلى مدينة إسنا منذ أسابيع قليلة 10 أجهزة غسيل كلوى، و6 تكييفات تم تركيبها، بالإضافة إلى 8 كراسى طبية وسريرين وعدد من شاشات العرض التليفزيونى كتبرع من المؤسسة المصرية للزكاة، كما تبرع العمدة فيصل راجح عضو مجلس النواب بوصلات المياه الخاصة، بالماكينات والتشطيب من دهانات وكهرباء، وكذلك إحلال وتجديد عدد من دورات المياه التى يستخدمها المرضى.

 

 

 

 

 


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