البابا تواضروس يترأس صلاة العشية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة العشية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وقد شهدت الكنيسة احتفالا بمناسبة عيد تجليس البابا تواضروس الرابع على الكرسى البابوى، الذى نظمته الكنيسة بالتعاون مع دار الكتاب المقدس، وقام كورال الكنيسة بترديد الترانيم الروحية وسط تهليل وفرحة الشعب الذى استقبل البابا بالزغاريد.

وذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا تواضروس إلى محافظة الإسكندرية وتستغرق 3 أيام، حيث قام خلالها بالاجتماع مع مجمه كهنة الإسكندرية وتعزية أسر الآباء الكهنة الراحلين والاجتماع بمجلس مستشفيات التابعة إلى الكنيسة بإسكندرية، وسوف يلقى البابا العظة الأسبوعية من كنيسة الإسكندرية عقب انتهاء صلاة العشية مساء اليوم.