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النيابة تأمر بضبط 7 من عمال المصرية للأسمدة و "أيبك" لتحريضهم على الإضراب

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النيابة تأمر بضبط 7 من عمال المصرية للأسمدة و "أيبك" لتحريضهم على الإضراب النيابة تأمر بضبط 7 من عمال المصرية للأسمدة و "أيبك" لتحريضهم على الإضراب

>السويس – سيد نون

أصدرت النيابة العامة بالسويس، اليوم الأربعاء، قرارا بضبط وإحضار 7 من العاملين بشركة المصرية للأسمدة، وأيبك، بالعين السخنة، لاتهام إدارة الشركتين لهم بالتحريض على الإضراب عن العمل ووقف الإنتاج.

 

اجتمع اللواء أحمد دردير نائب مدير أمن السويس، والعميد محمد والى مدير المباحث الجنائية، مع عمال شركة المصرية للأسمدة و "أيبك" المعتصمين داخل مقر مصانع الشركات بالعين السخنة بالسويس، وأكد نائب مدير الأمن ومدير المباحث على العمال أنه صدر تقرير من وزارة القوى العاملة بشأن رأيها فيما يخص إضراب العمال عن العمل ووقف الإنتاج.

 

وقال العمال لـ نائب مدير الأمن، إن لهم مطالب خاصة بالمستحقات المالية وأنهم يطالبون بالاجتماع مع ممثلين عن مجموعة "أراسكوم"، مؤكدين أنهم لا يمنعون خروج منتج " اليوريا " الموجود بمخازن شركة المصرية للأسمدة.

 

وقال مصدر أمنى، إن جهودا متواصلة يبذلها مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة لإيجاد حل للأزمة وإعادة تشغيل المصانع.

 

 

 

 


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