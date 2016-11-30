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الرئيس يستقبل وفد كوري جنوبي يترأسه وزير النقل والبنية التحتية

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الرئيس يستقبل وفد كوري جنوبي يترأسه وزير النقل والبنية التحتية الرئيس يستقبل وفد كوري جنوبي يترأسه وزير النقل والبنية التحتية

الرئيس عبد الفتاح

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية وزير النقل والأراضي والبنية التحتية “كانج هو آن” يرافقه وفد من ممثلي وزارات البنية التحتية والنقل، والتخطيط والمالية، والخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن بنك التصدير والاستيراد الكوري، وهيئة السكك الحديدية الكورية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أشاد بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس على تطلع لزيادة التعاون والتنسيق مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها وزير التجارة الكوري الي مصر في مايو 2016 على رأس وفد تجاري موسع من رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الكورية، والتي عكست مدي الاهتمام بتفعيل أطر التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس إلى سول.

 

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