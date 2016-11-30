مفهوم جديد للـ"برانش" في "لا كانتين دو فوبور" بدبي

يقدّم مطعم "لا كانتين دو فوبور" بـدبي مفهومًا جديدًا للــ"برانش"*، ويتمثّل في "ريفاي" REVEIL، حيث يتحوّل المكان الأنيق كلّ سبت بين الثانية عشر ظهرًا والرابعة بعد الظهر، إلى ما يشبه غرفة نوم باريسيّة حالمة، يمكن تناول هذه الوجبة فيها ضمن أجواءٍ استثنائيّة، حيث الديكور عبارة سرير مزخرف، وتتوفّر ملابس للنوم حرير بتوقيع مصمّم معروف، وخدمة الطاولة على الطريقة الفرنسيّة! ومعلوم أن أطباق "لا كانتين دو فوبور" خاصّة، وأن الموسيقى فيه وأجواءه راقية.

مع حلول المساء، يستمتع ضيوف المطعم بجلسة استرخاء، ويتجاذبون أطراف الحديث على إيقاع شبيه بذلك الخاص بالشوارع الباريسية الراقية، تحت الأشجار في الـ"ترّاس" الفسيح ذي الإطلالة الأخّاذة على "مركز دبي المالي العالمي" وعدد من معالم دبي.

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*250 درهمًا إماراتيًّا، تتضمّن تشكيلةً من الفطائر والبيض والأطباق الحصرية والحلويات والمشروبات غير الكحولية (موكتيل) والعصائر الطازجة والماء والمشروبات الساخنة.