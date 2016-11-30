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الزمالك يصدر عقوبة جديدة ضد جنش

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الزمالك يصدر عقوبة جديدة ضد جنش الزمالك يصدر عقوبة جديدة ضد جنش

>كتب أحمد توفيق

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، إصدار عقوبة جديدة على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد تغيبه عن المران الجماعى اليوم الأربعاء، دون الحصول على إذن الجهاز الفنى .

وحرص مرتضى منصور على السؤال عن جنش خلال جلسته مع لاعبى الزمالك فى حضور محمد حلمى المدير الفنى الجديد، وفور علمه بتغيب اللاعب قرر إصدار عقوبة جديدة ضده بخلاف العقوبة التى أعلن عنها بعد رحيل الحارس عن معسكر الفريق بالأمس .

وأشاد مرتضى منصور فى الوقت نفسه بجنش مؤكداً أنه لاعب جيد ومؤثر بالنسبة للزمالك لكنه يرفض هذا الأسلوب من جانب اللاعبين فى التعامل ، قائلاً : "لو حاسس أن ليك حق لازم تكون ملتزم وتطالب بيه مينفعش تسيب المعسكر وتغيب عن التدريب مهما حصل ولن أقبل بذلك من أى لاعب مهما كان اسمه وحجمه" .


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