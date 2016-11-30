وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : "تطرح شقق سكنية" فى "المدن الجديدة" ...

سمر العشري

يأتى مشروع الإسكان المتوسط فى إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ عمارات سكنية بأرتفاع أراضى و5 ادوار متتكرر بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 150 متر للوحدة السكنية كاملة التشطيب الفاخر وذالك ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التى يستهدفها المشروع ،وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) الأسكان المتوسط تطرح شقق سكنية على نحو الأسكان المتوسط .

وتشمل مرحلتين حيث جاءت المرحلة الأولى للمشروع : تشمل المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ عدد 1328 عمارة أجمالى 31872 وحدة سكنية وذالك بعدد 8 مدن جديدة ( القاهرة الجديدة ، السادات ، العاشر من رمضان ، مدينة بدر ، مدينة دمياط الجديدة ،مدينة الشروق ، مدينة 6 أكتوبر ، ومدينة العبور ) وتعتبر هذة الشقق السكانية كأسكان متوسط الفئة .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

المرحلة الثانية من المشروع : تشمل المرحلة الثانية إنشاء عدد 1043 عمارة بأجمالى 25032 وحدة سكنية وذالك بعدد12 مدينة من المدن الجديدة (القاهرة الجديدة ، السادات ،

مدينة العاشر من رمضان ، مدينة بدر ، مدينة دمياط ، مدينة الشروق ، مدينة 6 أكتوبر ، مدينة العبور

، مدنية الشيخ زايد ، برج العرب ن دنية 15 مايو ، مدينة المنيا ) .

ومن المخطط طرح مرحلة ثالثة للمشروع بأجمالى عدد حوالى 50 ألف وحدة سكنية بعدد 17

مدينة من المدن الجيدة ، كما تم أطلاق موقع ألكترونى لأختيار تشطيبات وحدات المشروع لأين

خلال الفترة المحددة لأختيار بالنسبة للمرحلة الأولى والتكميلية والمرحلة الثانية ويتم من خلال الموقع

من بين عدة نماذج للتشطيبات .

لمعرفة التفاصل زيارة الموقع : http://www.newcities.gov.eg .

شبكةعيونالإخبارية

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