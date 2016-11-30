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رئيس «النواب» اللبناني: قدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة

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رئيس «النواب» اللبناني: قدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة رئيس «النواب» اللبناني: قدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة

نبيه بري – أرشيفية

جدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على الإسراع في تشكيل ، مشيرا إلى أنه قدّم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، وأن العقدة ليست عنده، بل في مكان آخر.

وقال بري، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه “منذ بداية عملية التشكيل، أبدينا حرصنا على كل ما يؤدي إلى ولادة الحكومة، وانتقلنا من تشكيلة الـ30 إلى تشكيلة الـ24، كما قبلنا بالتخلي عن حقيبة وتحويلها إلى وزارة دولة، من أجل تسهيل العملية، فالمشكلة ليست عندنا، ونحن ننتظر”.

والتقى بري، في وقت سابق اليوم، النواب: قاسم هاشم، والوليد سكرية، وإميل رحمة، وعلي عمار، وبلال فرحات، وهاني قبيسي، وعبد المجيد صالح، وإسطفان الدويهي، وعلي خريس، وعلي المقداد، وحسن فضل الله، وعبد اللطيف الزين، وياسين جابر، وعلي بزي.

أ ش أ

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