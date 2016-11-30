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محمد فؤاد ينهي مشاهد «الضاهر» بالمدينة .. ويعود مرة أخري بعد 15 يومًا

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محمد فؤاد ينهي مشاهد «الضاهر» بالمدينة .. ويعود مرة أخري بعد 15 يومًا محمد فؤاد ينهي مشاهد «الضاهر» بالمدينة .. ويعود مرة أخري بعد 15 يومًا

محمد فؤاد

كتب-هاني صابر

يواصل النجم محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، تصوير عدد من مشاهده بمسلسل”الضاهر” بمنطقة حي الدقي داخل مدينة الانتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن  ينهي “فؤاد” اليوم، تصوير مشاهده بالمدينة بعد قضاء 10 أيام منذ انطلاق التصوير، وينتقل بعدها الي استكمال تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمناطق متفرقة بالقاهرة.

ويعود محمد فؤاد وفريق عمل مسلسله الي المدينة مرة أخري بعد 15 يومًا، لاستئناف التصوير بحي الدقي.

“الضاهر”، تتمحور قصته حول ضابط جيش يعيش فى منطقة الضاهر ويقع فى غرام فتاة يهودية تستدرجه للجاسوسية.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد فؤاد، رغدة، تامر عبد المنعم، لبنى عبد العزيز، مادلين طبر، فريال يوسف، أميرة هاني، ومن إخراج ياسر زايد، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

 

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