وزير الصناعة يعلن فوز شركات المصريين والسويدى وجنوب الوادى بـ3 رخص جديدة للأسمنت

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن فوز 3 شركات فى المزايدة التى أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الأربعاء على الرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت، وهى شركة السويدى للأسمنت بالعين السخنة، وشركة جنوب الوادى للأسمنت ببنى سويف وشركة المصريين للأسمنت بسوهاج .

وقال الوزير أن قيمة هذه الرخص بلغت حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 160 مليون و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة واستثمارات متوقعة حوالى 10 مليار جنيه، وستوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل مباشرة منها 600 فرصة فى منطقة الصعيد، وهو الأمر الذى يعكس أهمية السوق المصرى كأحد أهم الأسواق المحورية فى المنطقة، على الرغم من الظروف الاقتصادية التى يواجهها .

من جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة كانت قد أعلنت خلال شهر يناير الماضى عن طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمنت، حيث تصل الطاقة الإنتاجية المخططة للثلاث مصانع إلى 6 مليون طن ستضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، والتى تصل إلى 60 مليون طن، لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل التوسع فى المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة