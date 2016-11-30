موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسى يبحث إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل لبحث إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لمرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة فى قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية المنعقدة اليوم الأربعاء بالهايكستب، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من مرشد الإخوان محمد بديع، وكل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد، و 308 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بأحكام تتراوح ما بين البراءة والمؤبد، فى قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

يحل لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى "كريستيانو رونالدو" ضيفا على برنامج "كل يوم" مع الإعلامى "عمرو أديب" على شاشة ON E قريبا، ويعد هذا الظهور الأول للنجم البرتغالى على شاشة عربية، ومن المتوقع أن تسجل تلك الحلقة أعلى نسب مشاهدة ببرامج التوك شو.

واصل عدد من الصحفيين بجريدة المصري اليوم، اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى، بمقر الجريدة، اعتراضا على القرارات التعسفية الصادرة بنقلهم للعمل بمقر الجريدة بالإسكندرية، مؤكدين رفضهم القاطع لكافة اشكال التنكيل، ومطالبين بوقف الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيين بالجريده خلال الفترة الاخيرة، عقب تولى رئيس التحرير الحالى، والإعلان عن الهيكل المالى والإدارى الجديد.

قال مصدر فى أوبك لرويترز اليوم الأربعاء أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توصلت إلى اتفاق بشأن أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008.

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، إن مجلس الوزراء وافق على قرارات بإجراءات ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد بالمجان تشمل من الفيوم حتى أسوان وسيتم رفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإصدارها.

نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يتحدث عن اليهود اللذين هاجروا من مصر لإسرائيل عقب إقامة الدولة فى عام 1948.

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، إخلاء سبيل رفقاء مجدى مكين فى قضية حيازة مخدرات بكفالة مالية 1000 جنيه لكل منهما، فيما أفاد التقرير الأولى للطب الشرعى عن وجود أثار تعرض زملاء مجدى مكين للضرب بالأيدى والصفع.

رصدت وزارة العدل 15 ميزة لقانون العمل الجديد، والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، حيث أكدت أن مشروع القانون تلافى عيوب القانون الحالى، وجاء المشروع الجديد ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذا تلافى أى شبهات فى نصوص القانون الحالى بعدم الدستورية.

رئيس الوزراء: عرض المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد 14ديسمبر

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، وعرضه فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء، فى الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ ستبلغ ذروتها غدا الخميس وتستمر حتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية تؤدى لسقوط الأمطار على بغزارة على معظم أنحاء الجمهورية .

يبدأ اعتبارا من الغد صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر وحتي نهاية الشهر وسلع فارق نقاط الخبز حتي يوم 20 من الشهر من خلال 30 ألف بقال تمويني وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية وذلك بالزيادة الجديدة التي وافقت عليها الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل والتي تتضمن زيادة حصة الفرد المقيد علي بطاقة التموين إلي 21 جنيها بدلا من 18 جنيها.

التقى وفد مجلس النواب الذى يزور العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة الحالية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم، والمسؤول عن التقرير الذى أصدرته اللجنة خلال الفترة الأخيرة، وانحاز لجماعة الإخوان الإرهابية، وأثار ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها، وداخل مجلس العموم البريطانى نفسه.

تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تطوير وتحديث مراكز التدريب والمعسكرات الخاصة بالجنود، لدمج المستجدين سريعا داخل البيئة العسكرية الجديدة، عقب وقوع الاختيار عليهم، للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.

"اليوم السابع"، شاركت فى زيارة لأحد مراكز التدريب الخاص بقوات الدفاع الجوى، لمتابعة كيفية إعداد المقاتلين الأبطال، الذين يتولون مسئولية الدفاع عن الأرض وصون الكرامة، لكل أبناء الشعب المصرى، ويتحملون المسئولية فى الحفاظ على مقدسات مصر