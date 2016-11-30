موقع "شغلني للتوظيف" برعاية "ساويرس" يوفر 4000 فرصة "عمل" بملتقي شغلني للتوظيف ...

سمر العشري

موقع شغلني للتوظيف هو أحد أهم مواقع التوظيف الحديثة والناشئة بتمويل من المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المشهور، حيث يجمع بين الباحثين عن فرص عمل وبين أصحاب العمل الباحثين عن كوادر للتوظيف بشركاتهم، وذلك يعطي فرصة أكبر للباحثين عن الوظائف فى عرض سيرتهم الذاتية على ألاف أصحاب العمل المتواجدين على موقع شغلني للتوظيف أونلاين وبدون الحاجة للذهاب إلي مقر الشركات والأطلاع على إعلانات الوظائف الحديثة والمتجددة يومياً لمختلف المؤهلات والتخصصات .

شرح موقع شغلني للتوظيف

يتميز موقع شغلني بواجهة إستخدام بسيطة وجذابة، حيث يعرض الموقع بالرئيسية أحدث إعلانات الوظائف، بالإضافة إلي مربع بحث شامل ومتطور يمكنك من خلالة البحث عن وظائف أو عن شركات، كما يعرض الموقع على الرئيسية أيضا جميع أقسام الوظائف مثل "الهندسة، العلوم، المحاسبة، حاسب الي، أمن، فنيين، تسويق، سائقين، مخازن….. الخ" .

يعمل موقع شغلني للتوظيف تحت رعاية كبري الشركات العاملة بمصر مثل أمريكانا و جونسون أند جونسون و كايرو بلاست و شركة المنصور القابضة للإستثمارات المالية و شركة سيف جروب وشركة يوني ليفر والعديد من الشركات والمصانع الكبري الأخري .

كيفية التسجيل بموقع شغلني للحصول على فرصة عمل

للتسجيل بموقع شغلني للتوظيف يجب عليك أولاً الحصول على بريد إلكتروني صالح للإستخدام، وصورة شخصية لك على جهاز الكمبيوتر المستخدم فى عملية التسجيل أو على هاتفك الذكي، كما يفضل أيضا أن تمتلك نسخة من سيرتك الذاتية والشهادات المختلفة التى حصلت عليها لتسجيل بياناتك بدقة على موقع شغلني للحصول علي الوظيفة المناسبة لتخصصك.

ويتم التسجيل على موقع شغلني عبر 3 خطوات أساسية :

الخطوة الأولي : هي تسجيل بيانات الشخصية .

والثانية : إضافة بيانات المؤهل والوظائف التي عملت بها .

وأخيراً : تفعيل حسابك عبر الضغط على رابط التفعيل المرسل لك على البريد الألكتروني المستخدم بعملية التسجيل بموقع شغلني .

إنشاء حساب جديد للباحثين عن الوظائف بموقع شغلني

يمكنك إنشاء حساب جديد على موقع شغلني للحصول على وظيفة بالتوجه إلي موقع شغلني عبر الرابط التالي http://www.shaghalni.com/ ثم قم بعمل الخطوات التالية :

إضغط على زر التسجيل "المتواجد بأعلي الموقع" .

قم بملئ إستمارة التسجيل بالمراحل الثلاثة "تسجيل البيانات الشخصية، تسجيل بيانات المؤهل والوظائف السابقة" .

قم بتأكيد حسابك عبر بريدك الألكتروني لتفعيل الحساب والبدء فى تلقي طلبات التوظيف .

كيفية تسجيل شركتي كصاحب عمل لعرض طلبات التوظيف بموقع شغلني

يوفر موقع شغلني فرصة لأصحاب العمل للحصول على موظيفين جدد بشركاتهم عبر إضافة الوظائف المرغوب فيها، وذلك من خلال حساب خاص بأصحاب العمل، حيث يوفر موقع شغلني لأصحاب العمل حساب إعلاني مجاني يمكنه فقط تصفح 3 طلبات توظيف يومياً أو حساب بريميوم مدفوع يتمتع بصلاحية التصفح بعدد لا نهائي مع ميزة نشر الإعلانات مجاناً ولمدة شهر .

التسجيل بموقع شغلني كصاحب عمل

قم بالتوجه إلي الرابط التالي http://www.shaghalni.com/register-employer/ وقم بملئ إستمارة التسجيل وتأكيد التسجيل عبر بريدك الألكتروني المستخدم أثناء عملية التسجيل .

شبكةعيونالإخبارية

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