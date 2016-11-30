KIKO MILANO تطلق مجموعة الأعياد للعام 2016

تتميز مجموعة KIKOالجديدة بفرادتها الاستثنائية! فهي تنبض بالجاذبية والجرأة والشغف وتحاكي جوهرَ إيطاليا خلال موسم الأعياد. كما أنّها تتفرد بعلب جريئة ومفعمة بالحياة تحتوي على مجموعات من مستحضرات المكياج والهدايا الشاعرية المرحة والأنيقة. وعليه، تعتبر هذه الأدوات المميزة التصميم والعالية الأداء مثاليةً للانضمام إلى باقة مستحضراتك التجميلية لابتكار إطلالات كلاسيكية ومرحة ملائمة لكل مناسبة. يمكنك إذاً تقديم مجموعات الهدايا الرائعة والآسرة إلى الفتيات اللواتي يرغبنَ في قضاء أوقات ممتعة وعيش الحياة بطولها وعرضها. أهلاً بك في عالم مجموعة الأعياد للعام 2016 من KIKO والمؤلفة من مستحضرات مترفة مصممة بصورة رائعة لاستخدامها والتباهي بجمالك.

لدى تصميم العلب، مزج روس لوفغروف مجدداً بين الجمال والأداء العملي والمكونات الطبيعية والأسلوب الفنّي والتكنولوجيا، لابتكار مستلزمات فريدة قلّ نظيرها ومستوحاة جميعها من عالم الطبيعية. تشكّل الوردة محورَ الاهتمام في المجموعة، حيث استمدّ لوفغروف إلهامه من شكلها الشاعري وأدرجه في تصميم العلب. فضلاً عن ذلك، يجسّد لونا الأحمر الآسر والفضي الأنيق روح المجموعة. كما نُقش شعار KK على أعلى العلب التي صُمّمت خصيصاً لعلامة Kiko. وبالتالي، تستحضر التصاميم الأنيقة والمترفة إلى أذهاننا التموجات المرنة والشاعرية للوردة. يقدّم النمط المتموّج على السطح تجربةً لمسيةً ومرئيةً جديدةً تجعل التصميم مترفاً للغاية وتسهّل في الوقت عينه العثور على العلبة في الحقيبة أو محفظة اليد.

المستحضرات

2-IN-1 BRONZER & HIGHLIGHTER

يتألف من 2/3 برونزر غير مضغوط و1/3 هايلايتر. وبالتالي يمتاز هذا البرونزر غير المضغوط بمفعول إبراز قوي وقوام ناعم يمنح لوناً شاعرياً ويضفي الإشراق والتجانس على البشرة. فهو يسلّط الضوء على لون بشرتك ويمتزج معها بسهولة ويقدّم إطلالةً مسمرّةً طبيعيةً. بينما يبتكر الهايلايتر تأثيراً مشرقاً إذا يستهدف إبراز نقاط محددة من الوجه. متوفر بدرجتَيْن.

بلاش DOUBLE COLOUR BAKED BLUSH

نقدّم إليك بلاش ثنائي اللون وغير مضغوط لإبراز ملامح الوجه. وعلى الفور، تضفي الدرجة الغامقة لمسةً من الإبراز والتجانس على عظمتَيْ الخدَيْن بين يعزّز اللون الفاتح مظهرَ البشرة ويسلّط الضوء عليه بصورة طبيعية. كما تتميز تركيبة البودرة غير المضغوطة بنعومتها الحريرية الفائقة وهي تسمح لك باستعمال اللون وتعديله ومزجه بسهولة. متوفرة بدرجتَيْن.

مسكارا VOLUMIZING EFFECT MASCARA

استقبلي موسم الأعياد بإطلالة عيون آسرة مع هذه المسكارا الرائعة التي تثني الرموش على نحو مثالي وتعزّز حجمها باللون الأسود الحاد. أمّا قوامها السائل والكريمي فلا يتكتّل على الإطلاق وهو يُستعمل ويُعدّل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي التركيبة على خلاصات الجوجوبا والأرغان والورد المسكي الزهري. كما تحدّد الفرشاة التي تأخذ شكل حرف U الرموش بدقة. وأخيراً، تضمن التركيبة المبتكرة والفرشاة معاً تأثيراً مثنياً ومعزّزاً لحجم الرموش.

آيلاينر FINE LINE EYELINER

هو آيلاينر أسود مع رأس عالي الدقة مزوّد بفرشاة. يتماسك القوام السائل على الجفون بصورة مثالية ليمنحك إطلالةً خاليةً من الشوائب تدوم طويلاً. بينما يحدّد الرأس المرن المزوّد بفرشاة خطَّ الرموش بطريقة واضحة ودقيقة وأنيقة. وبالتالي يعتبر استعمال هذا القلم بسيطاً وقابلاً للتعديل وهو يبتكر خطوطاً تتراوح بين الخطوط الرفيعة والمتوسطة.

طلاء الأظافر COLOUR GLITTER NAIL LACQUER

يحتوي هذا الطلاء الملوّن على معدلات تركيز عالية من الجزيئات البراقة لمنحك أظافر متلألئة إلى أبعد الحدود. وتقدّم لك التركيبة الخاصة مع تكنولوجيا الجل إطلالات فائقة اللمعان وبراقةً للغاية. تجفّ التركيبة بسرعة كما أنّها تدوم طويلاً. يتوفر بثلاث درجات.

آيلاينر DOUBLE COLOUR EYELINER

إليك قلم آيلاينر جديداً مزدوج الرأس: درجتَان تمنحانك إطلالات متنوعة. تتيح لك التركيبة المتطورة مع القوام الكريمي فرصةَ استعمال القلم بسلاسة مع ضمان تغطية مثالية. أمّا القوام الناعم والمرن فينساب بسلاسة على الجفون ليرسم خطاً دقيقاً عالي التحديد وسهل المزج. وهو متوفر بـ 9 درجات.

3-IN-1 EYESHADOW & EYE PENCIL

يتميز قلم ظل العيون والآيلاينر وكحل الكاجال في الوقت عينه بقدرته على التماسك لساعات طويلة. وهو بالتالي حل فريد لتحديد منطقة العين وإبرازها. يسلّط قلم ظل العيون الخفيف والناعم الضوء على العيون من خلال ألوان عميقة وزاهية، بينما يقدّم الآيلاينر المزوّد برأس ناعم وكحل الكاجال خطاً رائعاً عالي التحديد. وهو مثالي لتحديد خط الرموش ومجرى الدمع. متوفر بـ 3 درجات.

مجموعةINTENSE COLOUR LIP KIT

يتألف هذا الثنائي من أحمر شفاه غير لماع أو لماع وقلم شفاه ملائم. وينساب أحمر الشفاه بقوامه المريح القابل للتوزيع بسلاسة على الشفاه ويغمرها بطبقة رقيقة من اللون الحاد. يتيح الرأس الخاص الذي يحاكي شكلَ البتلة إمكانية استعماله بدقة. كما يقدّم قلم الشفاه تحديداً عالياً ولوناً يدوم طويلاً لتحديد محيط الشفاه. ويتوفر الثنائي بـ 12 درجةً: 4 أقلام أحمر شفاه غير لماعة و8 أقلام لماعة.

فرشاة PROFESSIONAL FACE BRUSH

تضمن لك الشعيرات الصناعية الناعمة طريقةَ استعمال متجانسة وانسيابية. وهي تلتقط الكمية المؤاتية من المستحضر لمنحك إطلالة طبيعية ومتناغمة.

باليت 3 COLOURS EYESHADOW PALETTE

تشمل الباليت المترفة ثلاثة ظلال عيون بتركيبة متطورة غير مضغوطة تضمن لك إطلالات مكياج مترفة وإنما بسيطة. ويمنحك القوام الخفيف والحسي لوناً زاهياً غامقاً من السهل مزجه واستعماله فوق بعضه البعض. كما يمكن استخدام الألوان العالية التصبغ على البشرة بإصدارها الرطب وإمّا الجاف. متوفرة بـ 6 درجات بقوام لؤلؤي ولماع وغير لماع.

باليت 9 COLOURS EYESHADOW PALETTE

تحتوي هذه الباليت المخصصة للعيون على تسع درجات جميلة بقوامات متنوعة (غير لماعة، لماعة، لؤلئية، ومتلألئة) تسمح لك بالحصول على إطلالات متنوعة وقابلة للتعديل تماماً بحسب رغباتك. من السهل مزج التركيبة الحريرية مع إضفاء إشراق حادّ لا مثيل له على منطقة العين. هذا وينساب القوام الناعم إلى أبعد الحدود على الجفون ليضفي عليها لمسةً غنيةً من الألوان منذ الاستعمال الأول. متوفرة بدرجتَيْن.

مجموعة طلاءات الأظافر SPECIAL EFFECTS

تتألف هذه المجموعة من ستة طلاءات أظافر ذات ألوان خالصة وزاهية مع طلاء علوي ناعم الملمس وطلاء علوي لؤلئي. وتقدّم تركيبة طلاء الأظافر المبتكرة إطلالةً نهائيةً فائقة اللمعان و"تأثير جل مكبر" من دون استخدام أي أشعة ضوئية. كما يضمن الطلاء العلوي اللؤلئي تأثيراً ممتلئاً مع لون أكثر إشراقاً بينما يقدّم الطلاء العلوي الناعم الملمس إطلالةً مترفة غير لماعة أبداً ذات تأثير ناعم وأنيق.

FACE KIT BLUSH & KABUKI

إليك مجموعة مكياج احترافية مع بلاش وفرشاة كابوكي صغيرة: فرشاة مضغوطة بملمس خفيف وحريري وفرشاة كابوكي صغيرة لاستعمال بودرة الوجه ومزجها. وتتميز الفرشاة المضغوطة بملمس خفيف وحريري معزز برائحة أزهار الخوخ الشاعرية. ويتماسك اللون على الفور على البشرة وهو سهل المزج. كما أنّه يعزّز مظهر عظمتَيْ الخدّين بإطلالة طبيعية تقدّم تأثيراً "متوهجاً صحياً" لا تشوبه شائبة. وتُعدّ فرشاة كابوكي الآسرة مع شعيراتها الصناعية المزواة بصورة طفيفة مثاليةً لاستعمال ومزج بودرة الوجه. كما أنّ حجمها المصغّر يجعل استخدامها عملياً وذكياً ويسهّل عليك حملها في حقيبة يدك وإجراء الرتوشات السريعة على إطلالاتك طوال النهار. متوفرة بدرجتَيْن.

PROFESSIONAL BRUSH KIT

صُنِعت الحقيبة الفريدة التي تحتوي على خمس فرش احترافية من قماش أحمر جميل ومتين يتماشى مع أسلوب "مجموعة الأعياد". تحتوي هذه المجموعة على فرش ناعمة وقاسية للوجه والشفاه والعيون مصنوعة من شعيرات صناعية عالية الجودة. تعتبر هذه المجموعة المفيدة والمتنوعة والأنيقة مثاليةً إمّا لتقديمها كهدية أو للاحتفاظ بها لنفسك.

تشمل المجموعة:

فرشاة لبودرة الوجه: مثالية لاستعمال مستحضرات البودرة ومزجها على غرار بودرة الوجه والبرونزر؛ ويضمن تصميمها المميز نتائجَ متجانسةً.

فرشاة الوجه المزواة: مثالية لاستعمال البلاش وكريم الأساس المضغوطَيْن بسبب التصميم المميز للشعيرات المبتكرة خصيصاً لإبراز عظمتَيْ الخدَيْن.

فرشاة مسطحة الرأس: مثالية لاستعمال خافي العيوب ومستحضرات الإبراز ومستحضرات الشفاه.

فرشاة العيون المستديرة: مثالية لمزج ظلال العيون بسهولة ودقة بفضل الشكل العرضيّ لرأسها.

فرشاة الآيلاينر: مثالية لتحديد منطقة العين بالآيلاينر والحصول على إطلالات مكياج فنية.

فرشاة العيون المزواة: مثالية لمزج المستحضرات بسهولة ودقة بفضل التصميم المزوى للرأس.

VELVET PASSION

يُعدّ Velvet Passion الرفيق المثالي لإطلالات المكياج الشاعرية والجذابة. ويستحضر إسم هذا العطر إلى أذهاننا روح علامة KIKO ومستحضراتها الرمزية: Velvet Lipstick Matte Passion.

ويعتبر Velvet Passion عطر مترف وآسر يجسّد الشاعرية. كما أنّه يزاوج بتناغم بين نفحات فريدة: بتلات الورد الأحمر الجوري، النفحات المترفة للأخشاب البيضاء، وأخيراً وليس آخراً اللمسات الآسرة للعود الشرقي.

المقدّمة: الورد الأحمر الجوري

القلب: الأخشاب البيضاء

القاعدة: العود

العائلة العطرية: زهرية خشبية

صمّم روس لوفغروف القارورة حصرياً لعلامة Kiko. وهي تتميز بفرادتها بفضل شكلها ولونها وخفتها وشفافيتها. وتذكّرنا إطلالتها الممدودة بالشاعرية المترفة لجسم المرأة. كما يوفر تصميمها المتقن وشفافيتها تأثيرات ضوئية مترفة وغامضة بينما يحاكي التصميم المتموج للغطاء شكلَ البرعم. وأخيراً، تعزّز العلبة الحمراء الداكنة شاعريةَ الرائحة وتستحضر إلى أذهاننا النفحة الأساسية لعطر Velvet Passion ألا وهي الورد.