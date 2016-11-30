IN THE SPOTLIGHT كوني جاهزة دائماً مع ماك
الأربعاء 30-11-2016 19:58
بشرة مشرقة ومتألقة في ومضة عين،مهما كانت حالة الإضاءة، ماك تقدم ألوان إضافية من STROBE CREAM – بما فيها THE ICONIC ORIGINAL، الذي يدعى الآن PINKLITE – الذي سيحتل مكانة كبيرة. معزز بعناصر نباتية فعالة، مضادات أكسدة وجزيئات لؤلؤية بلورية اللون،STROBE CREAM يخفف الضغط والتوتر، يمنح النشاط والحيوية، يرطب، يمنح الانتعاش ويعزز مظهر البشرةالباهتة والمتعبة. إضافةُ إلى لمسة نهائية حريرية خفيفة. مهما كانت التركيبة التي تختارينهااتخذي مكانك تحت بقعة الضوء.
STROBE CREAM
Pinklite لؤلؤ وردي (سابقاً strobe cream الأصلي)
Peachlite لؤلؤ دراقي / Silverlite لؤلؤ فضي /
Redlite لؤلؤ أحمر / Goldlite لؤلؤ ذهبي
EXTRA DIMENSION SKINFINISH
Show Gold دراقي ينكشف على وردي / Double-Gleam بيج ينكشف على فضي
Beaming Blush وردي ينكشف على ذهبي / Soft Frost أبيض ينكشف على بنفسجي
الفرشاة
127 SPLIT FIBRE FACE
188 SMALL DUO FIBRE FACE