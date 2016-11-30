IN THE SPOTLIGHT كوني جاهزة دائماً مع ماك

بشرة مشرقة ومتألقة في ومضة عين،مهما كانت حالة الإضاءة، ماك تقدم ألوان إضافية من STROBE CREAM – بما فيها THE ICONIC ORIGINAL، الذي يدعى الآن PINKLITE – الذي سيحتل مكانة كبيرة. معزز بعناصر نباتية فعالة، مضادات أكسدة وجزيئات لؤلؤية بلورية اللون،STROBE CREAM يخفف الضغط والتوتر، يمنح النشاط والحيوية، يرطب، يمنح الانتعاش ويعزز مظهر البشرةالباهتة والمتعبة. إضافةُ إلى لمسة نهائية حريرية خفيفة. مهما كانت التركيبة التي تختارينهااتخذي مكانك تحت بقعة الضوء.

STROBE CREAM

Pinklite لؤلؤ وردي (سابقاً strobe cream الأصلي)

Peachlite لؤلؤ دراقي / Silverlite لؤلؤ فضي /

Redlite لؤلؤ أحمر / Goldlite لؤلؤ ذهبي

EXTRA DIMENSION SKINFINISH

Show Gold دراقي ينكشف على وردي / Double-Gleam بيج ينكشف على فضي

Beaming Blush وردي ينكشف على ذهبي / Soft Frost أبيض ينكشف على بنفسجي

الفرشاة

127 SPLIT FIBRE FACE

188 SMALL DUO FIBRE FACE