كيلز تقدّم أهمّ تعاون لموسم الأعياد مع الفنّان جيريميفيل

تدعو مجموعة كيلز الخاصّة بموسم الأعياد في عامها الثامن العملاء إلى اكتشاف المخيّلة الآسرة والأسلوب المتفائل لجيريميفيل

يسر كيلز أن تكشف عن مجموعة الأعياد كيلز x جيريميفيل – وهي عبارة عن تصاميم احتفالية مفعمة بالبهجة، تتمحور حول موضوع سحر الأجواء الشتوية، أبدعها الفنّان المعروف عالمياً، جيريميفيل. فمن خلال هذه المجموعة، يوحدّ جيريميفيل وكيلز حبّهما المتبادل للمجتمع وروح الأعياد المبهجة ليقدّما إلى عملاء العلامة مجموعة رائعة من المشاهد والشخصيات الاحتفالية التي ستزيّن بعضاً من التركيبات المفضّلة لديهم، بما في ذلك Crème de Corps، Ultra Facial Cream، وCalendula Herbal-Extract Toner.

المشهد الأبرز في مجموعة كيلز x جيريميفيل يمتاز بالفرح، والسحر، وأجواء العيد، وقد استوحي بصرياً من أحد معالم مدينة نيويورك الأكثر رمزية، سنترل بارك. لكن هذا المشهد الكلاسيكي لمدينة نيويورك قد أعيد تقديمه من قبل الفنّان بأسلوب مميّز يمثّل عالماً يجتمع فيه رجال ثلج سعداء ومتزلّجين مبتسمين، ونجوم متلألئة، وحتّى تركيبات كيلز بحدّ ذاتها، لمنح الدفئ والحيوية في فترة الأعياد، ما يجعل كلّ منتج عبارة عن الهدية المثالية لتبهج أحبابك (أو حتّى نفسك) خلال موسم العطاء هذا.

شراكة كيلز وجيريميفيل

ترتكز مجموعة كيلز x جيريميفيل على النجاح الباهر للعلاقة الطويل الأمد التي وثّقتها العلامة مع الفنّانين. ففي كلّ عام، وبمناسبة موسم الأعياد، تتعاون كيلز مع فنّان مختلف لابتكار مجموعة محدودة لها. وقد ضمّت الأعمال السابقة تعاونات مع فنّانين كثر منهم جيف كونز، كيني شارف، هايز، كريغ وكارل، وبيتر ماكس. في هذا العام، تعزّز كيلز هذا التقليد من خلال تعاون إبداعي منقطع النظير مع جيريميفيل، سيشتمل على أعمال فنية أصلية له ستزيّن عبوّات كيلز، وواجهاتها، وعمليات الترويج داخل متاجرها، كما ستُنشر على قنوات الشركة الرقمية خلال موسم الأعياد.

من جهتها، علّقت ماريا غوستافسون، نائبة رئيس قسم التصميم الإبداعي لمنتجات البيع بالتجزئة في كيلز: "بالنظر إلى عرضه أعمال في مدن مثل باريس وسيول وريو، وتعاوناته مع علامات رائعة مثل كوليت ومرسيدس بينز، يمكن القول إنّ جيريميفيل هو أحد أشهر الرسّامين حول العالم. فأعماله المبدعة تُكمّل بشكل مثالي الروح الابداعية والانتقائية لكيلز، ونحن سعداء جدّاً بالتعاون معه. بالنسبة لنا هو أكثر من مجرّد شريك إبداعي – إنّه صديق حقيقي لكيلز."