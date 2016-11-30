الجيش السوري: السيطرة على حي “الشيخ سعيد” في حلب بالكامل

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الأربعاء، استعادة السيطرة على حي “الشيخ سعيد” في مدينة حلب السورية.

وأشار المصدر، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، إلى أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الموالية لها شنت عمليات عسكرية على تجمعات التنظيمات الإرهابية -من خلال سيطرتها على مناطق في الأحياء الشرقية لمدينة حلب- واستعادت حي الشيخ سعيد في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة.

وأوضح المصدر أن العمليات أسفرت عن “مقتل عدد من الإرهابيين وفرار العشرات منهم تاركين أسلحتهم وذخيرتهم”.

وتمكن الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية من استعادة السيطرة على أحياء “الحيدرية والصاخور والإنذارات والشيخ خضر وجبل بدرو ومنطقة الهلك”، بالإضافة إلى “معامل المحالج ومحطة سليمان الحلبى ومحيطها وعلى جزء كبير من حي بستان الباشا شرق حلب”.

أ ش أ