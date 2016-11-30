أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إنشاء أول مستشفي تخصصي للأطفال بجامعة بني سويف ‎

Google+ Print
إنشاء أول مستشفي تخصصي للأطفال بجامعة بني سويف ‎ إنشاء أول مستشفي تخصصي للأطفال بجامعة بني سويف ‎

أمين لطفى

 

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة رقم 140، على تخصيص 12 فدان بأرض الجامعة بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، والتى تبلغ مساحتها 322 فدان، لبناء مستشفى متخصص لعلاج الأطفال فى جميع التخصصات والجراحات الدقيقة، على نحو يماثل مستشفى أبو الريش للأطفال بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح لطفى، أن مستشفى الأطفال ستكون بموقع متميز بجانب المجمع الطبى لعلاج زهور ومستقبلها، مشيرًا إلى أن بناء هذا الصرح الكبير سيكون من خلال وزارة الإسكان و تنفيذًا لدور ورسالة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاجتماعيى والتنموي، موضحًا أن المستشفى سوف تعمل تحت إشراف كلية الطب بالجامعة، لما تتمتع به من أساتذة على مستوى عال من الكفاءه والخبرات فى جميع التخصصات الدقيقة للأطفال.

وأشارلطفي، أن هذا الصرح الطبى الكبير سيقوم بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأطفال الصعيد بأكملة وشمال الصعيد بصفة خاصة، والمحافظات المجاوره كالغردقة والسخنة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن و ضمان توفير رعاية صحية كريمة لأبناء الصعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"