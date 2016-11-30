إنشاء أول مستشفي تخصصي للأطفال بجامعة بني سويف ‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة رقم 140، على تخصيص 12 فدان بأرض الجامعة بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، والتى تبلغ مساحتها 322 فدان، لبناء مستشفى متخصص لعلاج الأطفال فى جميع التخصصات والجراحات الدقيقة، على نحو يماثل مستشفى أبو الريش للأطفال بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح لطفى، أن مستشفى الأطفال ستكون بموقع متميز بجانب المجمع الطبى لعلاج زهور مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى أن بناء هذا الصرح الكبير سيكون من خلال وزارة الإسكان و تنفيذًا لدور ورسالة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاجتماعيى والتنموي، موضحًا أن المستشفى سوف تعمل تحت إشراف كلية الطب بالجامعة، لما تتمتع به من أساتذة على مستوى عال من الكفاءه والخبرات فى جميع التخصصات الدقيقة للأطفال.

وأشارلطفي، أن هذا الصرح الطبى الكبير سيقوم بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لأطفال الصعيد بأكملة وشمال الصعيد بصفة خاصة، والمحافظات المجاوره كالغردقة والسخنة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن و ضمان توفير رعاية صحية كريمة لأبناء الصعيد.