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«بوتين»: اتفقت مع «ترامب» على تصحيح وضع الأوضاع الأمريكية الروسية

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«بوتين»: اتفقت مع «ترامب» على تصحيح وضع الأوضاع الأمريكية الروسية «بوتين»: اتفقت مع «ترامب» على تصحيح وضع الأوضاع الأمريكية الروسية

الرئيس الروسي_فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد – خلال الاتصال الهاتفي الأخير معه – على ضرورة تصحيح وضع العلاقات الروسية–الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريحات بوتين اليوم الأربعاء – خلال منتدى “قراءات بريماكوف” الدولي – قوله “خلال الاتصال الأخير مع ترامب، اتفقنا على أن وضع العلاقات الروسية-الأمريكية غير مُرض، وأنه من دون شك يجب تصحيحه، وكما قلت بلادنا على استعداد”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتصالات الروسية-الأمريكية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذا ليس بسبب روسيا.

أ ش أ

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