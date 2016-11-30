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«محمد صلاح» و9 أفارقة يتنافسون على جائزة «الأسد الذهبى» لأفصل لاعب

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«محمد صلاح» و9 أفارقة يتنافسون على جائزة «الأسد الذهبى» لأفصل لاعب «محمد صلاح» و9 أفارقة يتنافسون على جائزة «الأسد الذهبى» لأفصل لاعب

محمد صلاح، لاعب نادى روما و نجم منتخب

يتنافس محمد صلاح، نجم منتخب مصر مع تسعة لاعبين آخرين على جائزة «الأسد الذهبي» لأفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لسنة 2016 والتي تمنحها جريدة المغربية الرياضية نصف الأسبوعية.

ويوجد في قائمة المرشحين إلى جوار صلاح الدوليان المغربيان المهدي بنعطية وحكيم زياش.

ويتصدر لائحة اللاعبين المتنافسين على لقب أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016 نجم منتخب الجابون وبروسيا دورتموند بيير أوباميانج، كما ينضم أيضًا مهدي بنعطية عميد أسود الأطلسي وقائد دفاع نادي يوفينتوس الإيطالي، وحكيم زياش من أياكس امستردام الهولندي ورياض محرز نجم فريق ليستر سيتي و المنتخب الجزائري.

واعتمدت الصحيفة في انتقائها للأسماء العشرة على قاعدة معطيات تتأسس على الإنجازات الفردية والجماعية ودرجة التأثير داخل النادي والمنتخب اللاعب.

وهناك 9 لاعبين آخرين  قائمة بأسماء اللاعبين إلى جانب محمد صلاح، جميعهم يتنافسون على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي لسنة 2016.

وهم، بيير أوباميانج “بروسيا دورتموند، منتخب الجابون” و رياض محرز “ليستر سيتي، منتخب الجزائر” و “سيرج أوريي “باريس سان جيرمان، منتخب كوت ديفوار” و محمد صلاح “إيه إس روما، منتخب مصر” و المهدي بنعطية “يوفنتوس منتخب المغرب” و إسلام سليماني “ليستر سيتي، منتخب الجزائر” و ساديو ماني “ليفربول، منتخب السنغال” حكيم زياش “أياكس، منتخب المغرب” و أيمن عبد النور “فالنسيا، منتخب تونس” و خاما بيليات “صان داونز، منتخب زيمبابوي”

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