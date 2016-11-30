"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم حملة للتوعية بالقرارات الاقتصادية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية حملة لطرق الأبواب، تحت شعار "وقفة ستاتها لمساندة اقتصادها"، وذلك فى إطار فعاليات حملة طرق الأبواب تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى بعنوان "ساندى بلدك بقوة.. بكرة الخير جاى".

وشملت الزيارات طرق 1996 منزلا، والتواصل المباشر مع السيدات بحضور الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع، ومجموعة من الأعضاء بصحبة منسق من برنامج الأمم المتحدة للمرأة فى قرى وعزب الإسكندرية، كما شملت الحملة زيارة عزب محسن والإصطبلات والصعايدة وخورشيد و المهاجرين، والـ500 وحوض 10 و 11 و 12 و عزبة الملاحة، و قرى أبيس 7 و 8، بالإضافة إلى نجع العرب ومساكن مستودع الأنابيب ومساكن السجن ومأوى القبارى.

وتم توعية السيدات بالقرارات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة وتحتاج إلى دعم ومساندة كافة فئات الشعب، خاصة المرأة، وضرورة الوقوف ضد الغلاء ورفع الأسعار، وتخزين السلع لخلق أزمة مفتعلة.

كما قامت مقررة الفرع والأعضاء بفتح حوار مباشر مع السيدات البسيطات الريفيات، للتوعية بأسباب الأزمة، واقتراح حلول لتخطيها بأمان، من خلال الاستهلاك الرشيد لتلبية الاحتياجات الأساسية، كما تتضمن الزيارات توعية مبسطة لدور المجلس المحلى والمجلس القومى للمرأة.