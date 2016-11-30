مجوهرات مصنوعة من الذهب لأناقة لا تضاهى

من منا لا تحب الظهور بأسلوب ساحر وأنثوي في مناسباتها كافة، فالإطلالة الأنيقة تجعل السيدة أيقونة للجمال والرقي، ولن تكتمل أناقة الإطلالة إلا بإضافة المجوهرات المناسبة لها، فالمجوهرات تضفي رقي و فخامة على الأزياء، سواء كانت لمناسبة رسمية أو لمناسبة عادية.

لم تتخلَ دور المجوهرات العالمية عن الذهب في صناعة قطعها هذا الموسم، فكان الذهب حاضراً بشكل كبير في صناعة المجوهرات وترصيعها كون الذهب له بريق خاص يضفيه على المجوهرات، بالإضافة إلى أنه مازال المفضل لدى العديد من السيدات حول العالم، لذلك فقد دخل الذهب في صناعة مختلف القطع، كالخواتم مثل خاتم " ايبيه ديتي" Epi D’ete من شانيل chanel، والعقود كعقد "لورييه" Laurier من شوميه chaumet وعقد " فونتاج سفير روز" Fontange Saphir Rose من ديور فرساي Dior Versailles، بالإضافة إلى الخواتم مثل خاتم "غايا" Gaia من أدلر Adler، والأقراط كأقراط من مجموعة "بريسيوز شوبارد" Precious Chopard من شوبارد Chopard، وغيرها من القطع.

وقد تنوعت أشكال الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات هذا الموسم، فوجدنا الذهب الوردي و الذهب الأبيض و الذهب الأصفر الذي اعتمدته "كاكتوس دو كارتييه" Cactus De Cartier في أغلب قطعها.

هل تعجبك المجوهرات المصنوعة من الذهب؟ شاركينا رأيك.