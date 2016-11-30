شاعرية الوقت مع ساعات "فان كليف آند آربلز"

تجسّد دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels هذه السنة الطابع المبتكر والمبدع والجودة الأسطورية لعالم صناعة الساعات الخاص بها بنموزجين متميزين يدلان عن دراية وبراعة فائقتين: مجوهرات تطلعنا على الوقت وساعات "بوتيك كومبليكايشنز" Poetic Complications. وقد ساهمت خبرة الدار في مجال المجوهرات الراقية في ابتكار تصاميم تخبر عن الوقت بأثمن طريقة ممكنة. يكتتم الوقت كالسرّ أو يلمع بطريقةٍ وهّاجة. تعزّزها الأحجار الكريمة.

من الألماس إلى أحجار الصفير الملونة، تطبع الأحجار الكريمة مجموعة "بوتيك كومبليكايشنز" Poetic Complications بسمات مميزة. تحتلّ هذه المجموعة اليوم الصدارة بتشكيلة مختارة. تجمع بين رقيّ الحرف التقليدية والأناقة التقنية للتعبير عن مصادر الإلهام الخاصة بدار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels فمن خلال بث الحياة في سري من الفراشات تتراقص سويةً، أو طائر السنونو أو الجنية الفاتنة، تلجأ الدار إلى إبداعية لا تعرف حدوداً من أجل إعادة ابتكار شاعرية الوقت Poetry of Time، المحمّلة بالسحر والعاطفة.

كما اتجمع الساعات الممتازة بين مجوهرات حقيقية وساعات رائعة، تصف مرور الوقت بشاعدية أخاذة. انطلاقاً من ثيمة الطبيعة وصولاً الى الكوتور ومروراً بالباليه.