11 ديسمبر إقامة مؤجلات كأس اتحاد كرة اليد

كتبت ندى مجاهد

يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى عاصم حماد نظيره الشمس يوم 11 ديسمبر المقبل فى إطار مؤجلات الجولة الثالثة بالدور الأول بكأس الاتحاد.

الزمالك يتقابل مع الجياد فى مؤجلات كأس اتحاد كرة اليد

فيما يلتقى الزمالك مع الجياد فى نفس اليوم بكأس اتحاد كرة اليد، حيث كان قد تم تأجيل كلتا المباريات بسبب إشتراك القطبين فى البطولة الأفريقية للأندية التى أختتمت مؤخرا ببوركينا فاسو و حسم الأهلى لقبها على حساب الترجى .

الأهلى يواجه الزهور فى إفتتاحية الدور الثانى بكأس الإتحاد

ومن المقرر ان تقام الجولة الأولى بإفتتاح الدور الثانى بكأس اتحاد كرة اليد غدا الخميس ، بمواجهات كلا من أصحاب الجياد مع هليوبوليس و سموحة مع الجزيرة و الزمالك مع الحوار و الشمس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الطيران و الأهلى مع الزهور .

اقامة الجولة الثانية بالدور الثانى من كاس اتحاد كرة اليد الجمعة

بينما تقام الجولة الثانية بالدور الثانى من كأس اتحاد كرة اليد بعد غدا الجمعة بمواجهات بين كلا من ، سموحة مع هليوبوليس و اصحاب الجياد مع الحوار و الزمالك مع 6 أكتوبر و طلائع الجيش مع سبورتنج و الزهور مع الشمس و الأهلى مع الأوليمبى .

7 ديسمبر انطلاق الجولة الثالثة بكاس اتحاد كرة اليد

كما تنطلق الجولة الثالثة بالدور الثانى من كأس اتحاد كرة اليد يوم 7 ديسمبر المقبل ، بمواجهات بين كلا من الحوار مع سموحة و اصحاب الجياد مع الزمالك و 6 أكتوبر مع الجزيرة و الزهور مع طلائع الجيش و الشمس مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران .