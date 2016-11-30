زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يودي بحياة 4 عمال مناجم في بولندا

لقي 4 عمال مناجم على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال البحث مستمرا عن 4 آخرين داخل منجم للمعادن، بعدما ضرب زلزال منطقة “بولكوفيتسه” جنوب غربي بولندا.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن 16 شخصا كانوا في المنطقة حيث سقطت الصخور عليهم وهم داخل منجم “رودنا”، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عمال المنجم بجروح بالغة ونقلوا إلى أحد المستشفيات.

من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر وقريبا من سطح الأرض، على عمق 10 كم فقط، مما كان له أثر كبير في المنجم التابع لشركة “كيه جي أتش أم” لإنتاج النحاس الحكومية.

ومن المقرر أن تزور رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو وعدد من الوزراء في وقت لاحق موقع الحادث، فيما أعرب رئيس بولندا /أنجي دودا/ عن تعازيه لأسر الضحايا.

أ ش أ